В Запорожье задержан 17-летний подозреваемый в убийстве депутата Генического райсовета

Досудебное расследование продолжается

В Запорожье задержан 17-летний местный житель, избивший и ограбивший 35-летнего экс-депутата Генического районного совета, который от полученных травм скончался в больнице.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

"17-летний житель Запорожья 10 марта 2018 года с целью завладения материальными ценностями нанес потерпевшему не менее двух ударов в область лица, от которых гражданин Г. упал на землю. После этого злоумышленник завладел его мобильным телефоном", - говорится в сообщении.

13 марта потерпевший был госпитализирован в горбольницу №5 Запорожья, а 14 марта скончался от полученных травм.

Досудебное расследование продолжается.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч.4 ст.187 (разбой, совмещенный с нанесением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса, предусматривающих наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, бывший депутат Генического райсовета Херсонской области Константин Гурулева прибыл в Запорожье, чтобы улететь из местного аэропорта в Турцию, однако из-за нелетной погоды рейс был отменен. После этого Гурулев перестал выходить на связь.

Ночью 13 марта Гурулев с травмой головы был доставлен в городскую больницу с железнодорожного вокзала Запорожья. Сообщалось, что его нашли пьяным. К "карете" скорой помощи он дошел самостоятельно. Однако, утром ему стало хуже, понадобилась операция. Врачи диагностировали у него перелом черепа. Еще через сутки Гурулев скончался.

Полиция начала расследование смерти экс-депутата как несчастный случай.