Bloomberg: Трюдо сказал, каких действий ожидает от Путина

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что президенту РФ Владимиру Путину стоит играть более позитивную роль в мире.

Такое мнение Трюдо выразил на пресс-конференции в Торонто, сообщает корреспондент Укринформа .

«Президенту Путину следует собственными действиями начать показывать, что он хочет играть позитивную роль на мировой арене. Идет ли речь о прекращении его вовлеченности на Донбассе, или уход из Крыма, вопросы по Сирии и Арктики, взятия ответственности за важные вопросы, поставленные Великобританией после ужасного отравления в Солсбери две недели назад», — сказал Трюдо.

Он отметил, что Путину следует быть «намного более четким в действиях, а не словах».