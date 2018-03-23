Bloomberg: Трюдо сказал, каких действий ожидает от Путина

Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что президенту РФ Владимиру Путину стоит играть более позитивную роль в мире.

Такое мнение Трюдо выразил на пресс-конференции в Торонто, сообщает корреспондент Укринформа.

«Президенту Путину следует собственными действиями начать показывать, что он хочет играть позитивную роль на мировой арене. Идет ли речь о прекращении его вовлеченности на Донбассе, или уход из Крыма, вопросы по Сирии и Арктики, взятия ответственности за важные вопросы, поставленные Великобританией после ужасного отравления в Солсбери две недели назад», — сказал Трюдо.

Он отметил, что Путину следует быть «намного более четким в действиях, а не словах».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Данилюк предложил ГПУ прослушать лекцию о "принципах привлечения инвестиций"Данилюк предложил ГПУ прослушать лекцию о "принципах привлечения инвестиций"
Олланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSииОлланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSии
Швеция претендует на роль посредника между США и КНДРШвеция претендует на роль посредника между США и КНДР
Фюрер РФ победил на выборах фюрера РФФюрер РФ победил на выборах фюрера РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Племянник Путина стал одним из руководителей "Газпрома"Племянник Путина стал одним из руководителей "Газпрома"
Журналисты рассказали о деньгах и квартире Надежды СавченкоЖурналисты рассказали о деньгах и квартире Надежды Савченко
Миф и реальность: Супрун сказала правду об эффективности массовой флюорографииМиф и реальность: Супрун сказала правду об эффективности массовой флюорографии
CNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять ПутинаCNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина
Командующий ООС Наев рассказал об отношениях с братом в КрымуКомандующий ООС Наев рассказал об отношениях с братом в Крыму
Климкин рассказал о встрече с венгерским главой МИДКлимкин рассказал о встрече с венгерским главой МИД
Чего ждать от Путина и его агрессивной РоSSии? - WPЧего ждать от Путина и его агрессивной РоSSии? - WP
Волонтеры рассказали, как живет вдова первого убитого украинского военного в КрымуВолонтеры рассказали, как живет вдова первого убитого украинского военного в Крыму
Под консульство РФ в Харькове принесли гроб с чучелом ПутинаПод консульство РФ в Харькове принесли гроб с чучелом Путина
Как в РоSSии агитируют бойкотировать «выборы Путина»Как в РоSSии агитируют бойкотировать «выборы Путина»
Последние новости
Подгружаем последние новости