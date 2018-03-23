Английский суд разрешил передать пробы крови Скрипалей экспертам ОЗХО

Состояние 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери остается критическим.

Английский суд разрешил взять пробы крови у Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и передать их для независимого анализа экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Такое решение вынес в четверг судья Дэвид Уильямс из Опекунского суда в Лондоне. В этом суде рассматриваются дела лиц, лишенных способности принимать решения самостоятельно, передает ВВС.

Как указывается в тексте решения судьи, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются без сознания, поэтому не могут дать согласие на взятие у них крови.

В настоящее время невозможно установить, когда и насколько восстановится дееспособность Сергея Скрипаля и его дочери, утраченная вследствие отравления нервно-паралитическим веществом, отметил Уильямс.

"Долгосрочные последствия воздействия этого вещества на состояние их здоровья в полной мере не ясны, хотя медицинские анализы свидетельствуют о том, что их умственные способности могут пострадать в неизвестной и пока не исследованной степени", - добавил судья.

В интересах Скрипалей судья разрешил врачам Национальной службы здравоохранения взять анализы крови у пострадавших и передать их Организации по запрещению химического оружия, а также предоставить экспертам копии медицинской истории бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.

Также эксперты смогут заново протестировать образцы крови, ранее анализировавшиеся в правительственной лаборатории в Портон-Дауне, и провести анализ ДНК Скрипалей, чтобы удостовериться, что эта кровь взята у них.

Именно эксперты по химическому оружия в Портон-Дауне выявили в крови Скрипалей следы нервно-паралитического вещества класса "Новичок".

По заверениям врачей, состояние 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери остается критическим, но в настоящее время стабильно.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в городе Солсбери.