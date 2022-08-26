"П'ятнашки" — всьо: російський блогер "спалив" лігво окупантів, покровителем яких є Пушилін. Тепер лігва немає

Російський блогер Павло Кукушкін "злив" в мережу відео з розташуванням чергової бази окупантів в тимчасово окупованому Донецьку. Українські журналісти вирахували її координати, після чого захисники здійснили успішний удар, розповідає "Бігус. інфо" , інформує ZN.ua .

Йдеться про базу росіян "П'ятнашки", на яку журналісти натрапили кілька тижнів тому. ЗМІ зацікавив похорон трьох осіб, який 12 липня відбувався в так званій "ДНР". Тоді на церемонії були присутні ватажок терористів Денис Пушилін та заступник глави адміністрації президента РФ Сєрґєй Кірієнко.

Окупаційні військові переконували, що загиблі, яких хоронили в той день - прості волонтери, "які ніколи не тримали в руках зброю". Проте журналісти з'ясували, що насправді йдеться саме про бойовиків бригади "П'ятнашки", покровителем якої є Пушилін.

Після цього працівники ЗМІ проаналізували акаунти "двухсотих" в соцмережах. Там вони натрапили на відео блогера Кукушкіна, який часто навідувався до терористів. З нього й вдалося визначити, де знаходиться база бойовиків.

Всі дані, які вдалося зібрати розслідувачам, ті передали нашим захисникам. Як наслідок, база "П'ятнашки", а також склади окупантів ліквідовані.