"П'ятнашки" — всьо: російський блогер "спалив" лігво окупантів, покровителем яких є Пушилін. Тепер лігва немає
Також демілітаризовано їх склади окупантів.
Російський блогер Павло Кукушкін "злив" в мережу відео з розташуванням чергової бази окупантів в тимчасово окупованому Донецьку. Українські журналісти вирахували її координати, після чого захисники здійснили успішний удар,
Йдеться про базу росіян "П'ятнашки", на яку журналісти натрапили кілька тижнів тому. ЗМІ зацікавив похорон трьох осіб, який 12 липня відбувався в так званій "ДНР". Тоді на церемонії були присутні ватажок терористів Денис Пушилін та заступник глави адміністрації президента РФ Сєрґєй Кірієнко.
Окупаційні військові переконували, що загиблі, яких хоронили в той день - прості волонтери, "які ніколи не тримали в руках зброю". Проте журналісти з'ясували, що насправді йдеться саме про бойовиків бригади "П'ятнашки", покровителем якої є Пушилін.
Після цього працівники ЗМІ проаналізували акаунти "двухсотих" в соцмережах. Там вони натрапили на відео блогера Кукушкіна, який часто навідувався до терористів. З нього й вдалося визначити, де знаходиться база бойовиків.
Всі дані, які вдалося зібрати розслідувачам, ті передали нашим захисникам. Як наслідок, база "П'ятнашки", а також склади окупантів ліквідовані.