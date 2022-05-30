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2022-05-30
РФ ответила на решение США передать Украине ракетные системы залпового огня устами Медведева
Медведев в своем телеграм-канале назвал "разумным" решение американской администрации не предоставлять Украине системы, способные нанести удары по РФ, информирует
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По словам Медведева, появление более мощных комплексов заставило бы РоSSию ударить по центрам принятия решений. “Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо…”, – говорится в сообщении.
Юлия Мельничук, ZN.ua