РФ ответила на решение США передать Украине ракетные системы залпового огня устами Медведева

Медведев в своем телеграм-канале назвал "разумным" решение американской администрации не предоставлять Украине системы, способные нанести удары по РФ, информирует ZN.ua.

РФ ответила на решение США передать Украине ракетные системы залпового огня устами Медведева
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По словам Медведева, появление более мощных комплексов заставило бы РоSSию ударить по центрам принятия решений. “Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо…”, – говорится в сообщении.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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