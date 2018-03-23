Трамп резко ответил Байдену, который пригрозил его "отметелить"

Президент США Дональд Трамп ответил Джо Байдену, отметив, что бывший вице-президент «прикидывается крутым парнем».

Об этом Трамп написал в своем «Твиттере».

Бывший вице-президент США Джо Байден ранее заявил, что «отметелил» бы Дональда Трампа за его реплики о женщинах, если бы оба были в школе.

Слова Байдена прозвучали в ходе выступления в Университете Майами, передает Голос Америки. «Сумасшедший Джо Байден прикидывается крутым парнем. На самом деле, он слабый, как ментально, так и физически и, все же он мне физически угрожает, во второй раз», — написал президент. «Он меня не знает, но он бы быстро упал с плачем», — добавил он. «Не угрожай людям, Джо!», — написал Трамп.

«Когда человек, который в итоге стал лидером нашей нации, сказал «я могу схватить женщину где угодно и ей это понравится», а потом сказал «я ошибся», — сказал Байден. «Меня спрашивали, я бы участвовал в дебатах с ним, а я ответил, что нет. Я сказал, что если бы мы были в школе, я бы его вывел за спортзал и отметелил», — сказал бывший вице-президент. Байден также упомянул, что был «очень хорошим спортсменом» и добавил, что реплики, которые позволял себе в отношении женщин Трамп, на его памяти в мужской компании мог бы позволить себе только «самый толстый, самый уродливый сукин сын из всех присутствующих». Байден возглавляет инициативу, которая направлена против сексуального насилия в американских университетах.