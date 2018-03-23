Трамп резко ответил Байдену, который пригрозил его "отметелить"

Байден

Президент США Дональд Трамп ответил Джо Байдену, отметив, что бывший вице-президент «прикидывается крутым парнем».

Об этом Трамп написал в своем «Твиттере».

Бывший вице-президент США Джо Байден ранее заявил, что «отметелил» бы Дональда Трампа за его реплики о женщинах, если бы оба были в школе.

Слова Байдена прозвучали в ходе выступления в Университете Майами, передает Голос Америки. «Сумасшедший Джо Байден прикидывается крутым парнем. На самом деле, он слабый, как ментально, так и физически и, все же он мне физически угрожает, во второй раз», — написал президент. «Он меня не знает, но он бы быстро упал с плачем», — добавил он. «Не угрожай людям, Джо!», — написал Трамп.

«Когда человек, который в итоге стал лидером нашей нации, сказал «я могу схватить женщину где угодно и ей это понравится», а потом сказал «я ошибся», — сказал Байден. «Меня спрашивали, я бы участвовал в дебатах с ним, а я ответил, что нет. Я сказал, что если бы мы были в школе, я бы его вывел за спортзал и отметелил», — сказал бывший вице-президент. Байден также упомянул, что был «очень хорошим спортсменом» и добавил, что реплики, которые позволял себе в отношении женщин Трамп, на его памяти в мужской компании мог бы позволить себе только «самый толстый, самый уродливый сукин сын из всех присутствующих». Байден возглавляет инициативу, которая направлена против сексуального насилия в американских университетах.

Источник: УНИАН


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Данилюк предложил ГПУ прослушать лекцию о "принципах привлечения инвестиций"Данилюк предложил ГПУ прослушать лекцию о "принципах привлечения инвестиций"
Олланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSииОлланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSии
Швеция претендует на роль посредника между США и КНДРШвеция претендует на роль посредника между США и КНДР
Фюрер РФ победил на выборах фюрера РФФюрер РФ победил на выборах фюрера РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Савченко пригрозила голодовкойСавченко пригрозила голодовкой
Один из адвокатов Трампа по расследованию Мюллера ушел в отставкуОдин из адвокатов Трампа по расследованию Мюллера ушел в отставку
CNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять ПутинаCNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина
Трамп и Путин провели телефонный разговор, - NBCТрамп и Путин провели телефонный разговор, - NBC
Трамп предлагает выносить смертные приговоры наркоторговцамТрамп предлагает выносить смертные приговоры наркоторговцам
Трамп планирует уволить советника по нацбезопасности Макмастера, - СМИТрамп планирует уволить советника по нацбезопасности Макмастера, - СМИ
Трамп: Похоже, русские стоят за отравлением СкрипаляТрамп: Похоже, русские стоят за отравлением Скрипаля
Обозреватель CNBC стал новым главным экономическим советником ТрампаОбозреватель CNBC стал новым главным экономическим советником Трампа
Трамп готовит новые увольнения высокопоставленных чиновников - CNNТрамп готовит новые увольнения высокопоставленных чиновников - CNN
Тиллерсон не знает, почему его уволил Трамп - The HillТиллерсон не знает, почему его уволил Трамп - The Hill
Последние новости
Подгружаем последние новости