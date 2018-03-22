Рада отказалась отсрочить е-декларирование для антикоррупционеров

Требование Запада осталось невыполненным.

Верховная Рада в четверг отказалась голосовать за продление срока подачи электронных деклараций членами антикоррупционных общественных организаций.

За включение в повестку законопроектов №8120 (автор Сергей Лещенко, продлевает крайний срок подачи декларации до 31 декабря) и №8120-1 (автор Артур Герасимов, продлевает эти сроки до 31 июля) несколько раз голосовали 175-194 депутата при минимально необходимых 226.

"Я не был бы таким настойчивым, если бы это был не последний срок. Друзья, возможно вытянем. Давайте еще раз проголосуем за отсрочку", - обращался спикер Андрей Парубий к нардепам.

После неудачных голосований спикер заявил, что ему стыдно за это. Депутаты перешли к рассмотрению других вопросов.

Напомним, поправки к закону об электронном декларировании, согласно которым члены общественных антикоррупционных организаций обязаны отчитываться о доходах, были приняты Радой 23 марта 2017 года 268 голосами. Рада пробовала их отменить, но за это проголосовали лишь 46 депутатов при минимально необходимых 226.

Накануне послы стран "Большой семерки" призвали Верховную Раду отменить е-декларирование для антикоррупционеров.