Латвия решила перевести школы нацменьшинств на государственный язык

Реформа стартует с 2019 года.

Латвия решила перевести школы нацменьшинств на государственный язык
Фото: diskiem.lv

Сейм Латвии в четверг, 22 марта, принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.

Поправки поддержали 58 депутатов, 18 - проголосовали против, пишет "Делфи".

Закон предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году.

Согласно решению парламента, дошкольное обучение будет билингвальным.

В начальной школе (1-6 классы) не менее 50% предметов будут преподаваться на латышском языке, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) - 80%. В средней школе (10-12-е классы) - обучение идет только на латышском языке, за исключением предметов, связанных с родным языком (родной язык и литература).

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год - всех классов.

Напомним, что осенью 2017 года похожее решение было принято в Верховной Раде. Украинский закон спровоцировал крупный дипломатический конфликт с Венгрией, которая посчитала его наступлением на права венгерского меньшинства на Закарпатье.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Олланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSииОлланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSии
Швеция претендует на роль посредника между США и КНДРШвеция претендует на роль посредника между США и КНДР
Данилюк предложил ГПУ прослушать лекцию о "принципах привлечения инвестиций"Данилюк предложил ГПУ прослушать лекцию о "принципах привлечения инвестиций"
Фюрер РФ победил на выборах фюрера РФФюрер РФ победил на выборах фюрера РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Рада разрешила местным властям запрещать продажу алкоголяРада разрешила местным властям запрещать продажу алкоголя
Нацсовет оштрафовал радио "Пятница" за несоблюдение языковых квотНацсовет оштрафовал радио "Пятница" за несоблюдение языковых квот
Рада решила работать в четверг до рассмотрения всех кадровых вопросовРада решила работать в четверг до рассмотрения всех кадровых вопросов
Рада разрешила арест БакулинаРада разрешила арест Бакулина
"Народный фронт" требует принять закон о государственном языке"Народный фронт" требует принять закон о государственном языке
Порошенко анонсировал десятилетие украинского языкаПорошенко анонсировал десятилетие украинского языка
Лига арабских государств решила признать Иерусалим столицей ПалестиныЛига арабских государств решила признать Иерусалим столицей Палестины
Минобразования вводит прием в школы по пропискеМинобразования вводит прием в школы по прописке
Мэр Днепра уволил своего зама Епифанцеву из-за провокационных высказываний об украинском языкеМэр Днепра уволил своего зама Епифанцеву из-за провокационных высказываний об украинском языке
Парубий предложил принять новый закон о языкеПарубий предложил принять новый закон о языке
Последние новости
Подгружаем последние новости