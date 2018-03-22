Латвия решила перевести школы нацменьшинств на государственный язык

Реформа стартует с 2019 года.

Сейм Латвии в четверг, 22 марта, принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.

Поправки поддержали 58 депутатов, 18 - проголосовали против, пишет "Делфи".

Закон предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году.

Согласно решению парламента, дошкольное обучение будет билингвальным.

В начальной школе (1-6 классы) не менее 50% предметов будут преподаваться на латышском языке, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) - 80%. В средней школе (10-12-е классы) - обучение идет только на латышском языке, за исключением предметов, связанных с родным языком (родной язык и литература).

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год - всех классов.

Напомним, что осенью 2017 года похожее решение было принято в Верховной Раде. Украинский закон спровоцировал крупный дипломатический конфликт с Венгрией, которая посчитала его наступлением на права венгерского меньшинства на Закарпатье.