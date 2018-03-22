Рада сняла неприкосновенность с Савченко

Депутат может быть задержана и арестована.

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Верховная Рада сняла неприкосновенность с депутата Надежды Савченко.

Привлечение Савченко к уголовной ответственности поддержал 291 депутат, задержание - 277 депутатов, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей - 268 депутатов.

Надежда Савченко - бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины. В июне 2014 года попала в плен к боевикам в Луганской области, откуда ее вывезли в РоSSию, где обвинили в причастности к гибели роSSийских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

В марте 2016 года роSSийский суд приговорил ее к 22 годам колонии, но уже в мае Савченко была обменена на роSSийских разведчиков Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Еще находясь за решеткой в РоSSии, Савченко была избрана в Верховную Раду, будучи первым номером списка "Батькивщины", и получила звание Героя Украины.

14 марта 2018 года стало известно, что она является фигурантом дела Владимира Рубана, задержанного во время перевозки оружия из ОРДО. По данным следствия, Рубан вместе с Савченко готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

В тексте представления на снятие депутатского иммунитета с Савченко утверждается, что они вместе главарями террористической организации "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым спланировали осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).