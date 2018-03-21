Минздрав: Роды в Украине останутся бесплатными

Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения медицинской реформы в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«Государство покроет на 100% стоимость этих услуг. Медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц», — отметили в пресс-службе.

В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины и лицам, признанным беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, полную оплату за счет средств госбюджета.

Речь идет о предоставлении бесплатной экстренной медицинской помощи, первичной медицинской помощи, вторичной (специализированной) медицинской помощи, третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, медицинской помощи в связи с беременностью и родами.