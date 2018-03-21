Телеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта "Холостяк" за карту Украины без Крыма

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Телеканал СТБ прекратил сотрудничество с режиссером монтажа проекта "Холостяк", который составил карту Украины без Крыма. Об этом говорится в пресс-службе телеканала на странице в Facebook, передает Час Пик.

"Режиссер монтажа, который работал над этой инфографикой, полностью осознает, что последствия его ошибки привели к ситуации, когда в эфире телеканала появилась карта Украины, очертания которой противоречат позиции СТБ о государственных границах нашей страны и статусе Крымского полуострова как неотъемлемой части Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь, пользователи соцсети считают, что телеканал просто нашел крайнего в лице режиссера.

"Опять крайнего нашли))) а все те кто просматривают программу до выхода в эфир?))", "Зачем увольнять человека! До того как выпуск вышел его же просматривать должны? Никто не заметил же этого, а нашли кого голову общественности отдать....не хорошо так. Вы же коллектив один", - комментируют в соцсети.


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