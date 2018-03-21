"Отравляющее вещество мог получить любой, кто получил образование на химическом факультете университета".

Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия за несколько часов до отравления.

Создатели отправляющего вещества "Новичок", которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могли использовать для синтеза яда формулу, обнародованную работавшим в СССР и перебравшимся в США химиком Вилом Мирзаяновым.

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны РоSSии Игорь Кириллов, передает РБК.

"РоSSийская Федерация рассматривает факт открытой публикации Мирзаяновым в своей книге формул так называемых отравляющих веществ и процессов их синтеза как акт пособничества терроризму", - сказал Кириллов брифинге для иностранных диппредставителей.

По его словам, при наличии раскрытой Мирзаяновым формулы и необходимого оборудования боевое отравляющее вещество мог бы "без особого труда" получить любой, кто получил образование на химическом факультете университета.

В связи с этим, по мнению Кириллова, все вопросы о существовании "Новичка" необходимо задавать Мирзаянову.

"Который работает на правительство США , и именно он указывает, что "Новичок" является сильнодействующим боевым отравляющим веществом. РоSSия не имеет к этому никакого отношения", - подчеркнул Кириллов.

Мирзаянов назвал обвинения со стороны министерства "глупостью".

"Террористы в горах и в Сирии, а я - пенсионер", - сказал он.

Химик также заявил, что опубликованная им формула "бесполезна", так как в тексте не указан промотор реакции - вещество, добавляемое к катализатору для улучшения его свойств. По словам Мирзаянова, без специальных знаний вещество синтезировать не удастся.

"Террористы это знают и не будут этим заниматься, так как знают, что погибнут, поэтому они стараются пользоваться обычной взрывчаткой", - добавил он.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в городе Солсбери. Премьер Британии Тереза Мэй назвала "весьма вероятной" причастность РоSSии к отравлению Скрипаля боевым отравляющим веществом "Новичок". РоSSийские власти объяснений по "Новичку" так и не дали. Однако заявляли об "украинском следе" вещества, о том, что "Новичок" делали в Великобритании, США , Чехии и Швеции, а хранили в странах Балтии.