Минобороны фюрера РФ обвинило создателя "Новичка" в пособничестве терроризму

"Отравляющее вещество мог получить любой, кто получил образование на химическом факультете университета".

?Минобороны РФ обвинило создателя "Новичка" в пособничестве терроризму
Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия за несколько часов до отравления.
Фото: mk.ru

Создатели отправляющего вещества "Новичок", которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могли использовать для синтеза яда формулу, обнародованную работавшим в СССР и перебравшимся в США химиком Вилом Мирзаяновым.

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны РоSSии Игорь Кириллов, передает РБК.

"РоSSийская Федерация рассматривает факт открытой публикации Мирзаяновым в своей книге формул так называемых отравляющих веществ и процессов их синтеза как акт пособничества терроризму", - сказал Кириллов брифинге для иностранных диппредставителей.

По его словам, при наличии раскрытой Мирзаяновым формулы и необходимого оборудования боевое отравляющее вещество мог бы "без особого труда" получить любой, кто получил образование на химическом факультете университета.

В связи с этим, по мнению Кириллова, все вопросы о существовании "Новичка" необходимо задавать Мирзаянову.

"Который работает на правительство США, и именно он указывает, что "Новичок" является сильнодействующим боевым отравляющим веществом. РоSSия не имеет к этому никакого отношения", - подчеркнул Кириллов.

Мирзаянов назвал обвинения со стороны министерства "глупостью".

"Террористы в горах и в Сирии, а я - пенсионер", - сказал он.

Химик также заявил, что опубликованная им формула "бесполезна", так как в тексте не указан промотор реакции - вещество, добавляемое к катализатору для улучшения его свойств. По словам Мирзаянова, без специальных знаний вещество синтезировать не удастся.

"Террористы это знают и не будут этим заниматься, так как знают, что погибнут, поэтому они стараются пользоваться обычной взрывчаткой", - добавил он.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в городе Солсбери. Премьер Британии Тереза Мэй назвала "весьма вероятной" причастность РоSSии к отравлению Скрипаля боевым отравляющим веществом "Новичок". РоSSийские власти объяснений по "Новичку" так и не дали. Однако заявляли об "украинском следе" вещества, о том, что "Новичок" делали в Великобритании, США, Чехии и Швеции, а хранили в странах Балтии.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что британские власти "срежиссировали" отравление Скрипаля.


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