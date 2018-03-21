МИД фюрера РФ заявил, что британские власти "срежиссировали" отравление Скрипаля

РоSSийские власти объяснений по "Новичку" так и не дали.

МИД РФ заявил, что британские власти "срежиссировали" отравление Скрипаля
МИД РФ
Фото: tvc.ru

В Министерстве иностранных дел РоSSийской Федерации заявили, что британские власти "могли сами срежиссировать нападение" на бывшего роSSийского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые были отравлены в Солсбери 4 марта.

Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, пишет "Настоящее время".

"Здесь элементарная логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, образно говоря, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно - я никого ни в чем не обвиняю - срежиссировали нападение на роSSийскую гражданку (Юлию Скрипаль). Третьего просто не дано", - заявил Ермаков, перефразируя фразу британского премьера Терезы Мэй.

Выступая в британском парламенте, Мэй назвала "весьма вероятной" причастность РоSSии к отравлению Скрипаля боевым отравляющим веществом "Новичок" и тоже говорила о двух вариантах.

РоSSийские власти объяснений по "Новичку" так и не дали. Однако заявляли об "украинском следе" вещества, о том, что "Новичок" делали в Великобритании, США, Чехии и Швеции, а хранили в странах Балтии.

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин высказывал ту же версию, что и Ермаков.

"Явно совершенно, что к этому причастны органы власти, спецслужбы Великобритании", - сказал он.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в городе Солсбери. Как выяснилось, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ. Один из разработчиков "Новичка", роSSийский химик Вил Мирзаянов, заявил, что если бывший агент и его дочь действительно были отравлены "Новичком", шансов на выздоровление у них нет.

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что считает "крайне вероятным", что отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля санкционировал лично президент РФ Владимир Путин.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде
В США призвали страны НАТО выдворить послов РоSSииВ США призвали страны НАТО выдворить послов РоSSии
Олланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSииОлланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSии
Нацсовет оштрафовал радио "Пятница" за несоблюдение языковых квотНацсовет оштрафовал радио "Пятница" за несоблюдение языковых квот
Блок рекламы


Похожие новости
"Власти ЛДНР" разрешили боевикам легализировать "отжатые" автомобили"Власти ЛДНР" разрешили боевикам легализировать "отжатые" автомобили
Посла РоSSии вызвали в МИД Швеции из-за дела СкрипаляПосла РоSSии вызвали в МИД Швеции из-за дела Скрипаля
Макрон заявил Путину о поддержке территориальной целосности УкраиныМакрон заявил Путину о поддержке территориальной целосности Украины
Скрипаля могли отравить порошкообразным веществом в авто — ABC NewsСкрипаля могли отравить порошкообразным веществом в авто — ABC News
Садовой заявил о самой грандиозной краже в УкраинеСадовой заявил о самой грандиозной краже в Украине
Фюрер РФ победил на выборах фюрера РФФюрер РФ победил на выборах фюрера РФ
Азаров заявил, что готов свидетельствовать о госизмене Януковича в судеАзаров заявил, что готов свидетельствовать о госизмене Януковича в суде
Чубаров заявил о низкой явке на незаконных выборах в КрымуЧубаров заявил о низкой явке на незаконных выборах в Крыму
На КПВВ "Чонгар" протестуют против выборов фюрера РФ в КрымуНа КПВВ "Чонгар" протестуют против выборов фюрера РФ в Крыму
ООН, ОБСЕ и Совет Европы проигнорировали обращение РФ о запрете выборов фюрера РФ в УкраинеООН, ОБСЕ и Совет Европы проигнорировали обращение РФ о запрете выборов фюрера РФ в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости