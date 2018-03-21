МИД фюрера РФ заявил, что британские власти "срежиссировали" отравление Скрипаля
РоSSийские власти объяснений по "Новичку" так и не дали.
В Министерстве иностранных дел РоSSийской Федерации заявили, что британские власти "могли сами срежиссировать нападение" на бывшего роSSийского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые были отравлены в Солсбери 4 марта.
Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, пишет "Настоящее время".
"Здесь элементарная логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, образно говоря, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно - я никого ни в чем не обвиняю - срежиссировали нападение на роSSийскую гражданку (Юлию Скрипаль). Третьего просто не дано", - заявил Ермаков, перефразируя фразу британского премьера Терезы Мэй.
Выступая в британском парламенте, Мэй назвала "весьма вероятной" причастность РоSSии к отравлению Скрипаля боевым отравляющим веществом "Новичок" и тоже говорила о двух вариантах.
РоSSийские власти объяснений по "Новичку" так и не дали. Однако заявляли об "украинском следе" вещества, о том, что "Новичок" делали в Великобритании, США, Чехии и Швеции, а хранили в странах Балтии.
Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин высказывал ту же версию, что и Ермаков.
"Явно совершенно, что к этому причастны органы власти, спецслужбы Великобритании", - сказал он.
Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в городе Солсбери. Как выяснилось, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ. Один из разработчиков "Новичка", роSSийский химик Вил Мирзаянов, заявил, что если бывший агент и его дочь действительно были отравлены "Новичком", шансов на выздоровление у них нет.
Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что считает "крайне вероятным", что отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля санкционировал лично президент РФ Владимир Путин.
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