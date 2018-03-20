«Сенцова отравили, он умирает»: сестра украинского режиссера отреагировала на заявление «эксперта»

Сенцов

В сети появилась информация о тяжелом состоянии украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который находится в роSSийской тюрьме. Военный эксперт Юрий Колесников сообщил журналистам о том, что пленника Кремля «отравили и он умирает».

Ряд СМИ написали, что Сенцова могли отравить «радиоактивным веществом».

Сестра режиссера Наталья Каплан гневно отреагировала на ложь, появившуюся в прессе. У себя в Фейсбуке она написала, что не собирается комментировать эту «параноидальную чушь», передает Час Пик.

По словам женщины, четыре года тюрьмы, конечно же отразились на здоровье заключенного – у него выпадают волосы и крошатся зубы. Однако слухи об отравлении – это уже слишком!

«Он там не на «курорте» и логично, что состояние здоровья ухудшается», - пишет Каплан.

сенцов

Позже Наталья добавила, что «эксперт» сделал вывод о применении радиохимического вещества на основании полпредложения из письма.

сенцов

Ранее сестра Сенцова писала в Фейсбуке о самочувствии своего брата.

сенцов

Напомним, Олег Сенцов был задержан в 2014 году представителями роSSийских спецслужб в Крыму. Его обвиняют в организации терактов на полуострове. Летом, 2015 года, украинского режиссера приговорили к 20-ти годам колонии строгого режима.


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