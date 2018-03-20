РоSSия заблокировала заседание Совбеза ООН по правам человека в Сирии
РоSSию поддержали Китай, Казахстан и Боливия.
РоSSия заблокировала проведение заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций по правам человека в Сирии.
Об этом сообщает Reuters.
"Мы не видим никаких оснований для этого заседания, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совбеза... Для этого в Женеве работает Совет по правам человека", - заявил заместитель постоянного представителя РоSSии при ООН Геннадий Кузьмин.
Франция и шестеро других членов Совбеза призвали к встрече, на которой должен быть представлен доклад комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна.
"Наш совет должен располагать всей необходимой информацией для понимания какого-либо кризиса, в том числе данными о правах человека. И особенно это касается Сирии", - отметил французский посол ООН Франсуа Делатр.
Кузьмин попросил провести процессуальное голосование, и только восемь делегаций проголосовали за проведение собрания. Не хватило одного голоса. РоSSию поддержали Китай, Казахстан и Боливия.
Напомним, по данным ООН, в осажденной сирийскими войсками Восточной Гуте с 18 февраля погибли 600 человек, около 2 тыс. - получили ранения.
24 февраля Совбез ООН принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на 30 дней для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых, нуждающихся в медицинской помощи.
В марте сирийская армия не разрешила выгрузку медикаментов в Гуте.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
19.03.2018 23:18
20.03.2018 10:01