РоSSия заблокировала заседание Совбеза ООН по правам человека в Сирии

РоSSию поддержали Китай, Казахстан и Боливия.

РоSSия заблокировала проведение заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций по правам человека в Сирии.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы не видим никаких оснований для этого заседания, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совбеза... Для этого в Женеве работает Совет по правам человека", - заявил заместитель постоянного представителя РоSSии при ООН Геннадий Кузьмин.

Франция и шестеро других членов Совбеза призвали к встрече, на которой должен быть представлен доклад комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна.

"Наш совет должен располагать всей необходимой информацией для понимания какого-либо кризиса, в том числе данными о правах человека. И особенно это касается Сирии", - отметил французский посол ООН Франсуа Делатр.

Кузьмин попросил провести процессуальное голосование, и только восемь делегаций проголосовали за проведение собрания. Не хватило одного голоса. РоSSию поддержали Китай , Казахстан и Боливия.

Напомним, по данным ООН , в осажденной сирийскими войсками Восточной Гуте с 18 февраля погибли 600 человек, около 2 тыс. - получили ранения.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на 30 дней для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых, нуждающихся в медицинской помощи.

В марте сирийская армия не разрешила выгрузку медикаментов в Гуте.