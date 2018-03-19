Супрун призвала не злоупотреблять аскорбинкой

Для поддержания иммунитета нужно высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала не злоупотреблять витамином С (аскорбиновая кислота) в стремлении поддержать иммунитет.

"Когда мы пытаемся вмешаться в работу иммунной системы, например, избытком витамина С или же иммуномодуляторами без назначения врача, это не помогает иммунитету становиться более мощным. Даже может навредить. Лучше всего для поддержания иммунитета работают не дорогие лекарства и средства, а обычные полезные вещи, такие, как здоровый сон, правильное питание и регулярные занятия спортом", - написала она в фейсбуке.

Напомним, Супрун считает вредными ряд укоренившихся мифов о медицине и поставила себе за цель их разрушить. Ранее она заявила, что пробу Манту можно мочить и что перекись водорода (H2O2) не помогает защитить рану от заражения.