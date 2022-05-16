«Перестаньте звонить Путину!» - призвала лидеров ЕС премьер Эстонии

Кая Каллас обратила внимание на то, что эти телефонные разговоры преимущественно безрезультатны, информирует ZN.ua.

«Перестаньте звонить Путину!» - призвала лидеров ЕС премьер Эстонии
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Политическим лидерам сейчас нет смысла звонить Владимиру Путину, если мы действительно хотим, чтобы он понял, что он изолирован, заявила в интервью Euractiv премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Если все ему постоянно звонят, он не осознает, что он изолирован. Он чувствует, что он в центре внимания, потому что все хотят с ним поговорить. Но что в итоге? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих разговоров были Буча, Ирпень – мы не видим никаких признаков деэскалации», – сказала она.

Каллас напомнила, что за время полномасштабной войны канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели уже кучу разговоров с Путиным по поводу прекращения войны, но это не дало результатов.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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