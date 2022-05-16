«Перестаньте звонить Путину!» - призвала лидеров ЕС премьер Эстонии
Кая Каллас обратила внимание на то, что эти телефонные разговоры преимущественно безрезультатны, информирует
Политическим лидерам сейчас нет смысла звонить Владимиру Путину, если мы действительно хотим, чтобы он понял, что он изолирован, заявила в интервью
«Если все ему постоянно звонят, он не осознает, что он изолирован. Он чувствует, что он в центре внимания, потому что все хотят с ним поговорить. Но что в итоге? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих разговоров были Буча, Ирпень – мы не видим никаких признаков деэскалации», – сказала она.
Каллас напомнила, что за время полномасштабной войны канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели уже кучу разговоров с Путиным по поводу прекращения войны, но это не дало результатов.