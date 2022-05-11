Верещук призвала мировое сообщество присоединиться к эвакуации тяжелораненых с Азовстали

На территории комбината может находиться еще около тысячи бойцов.

Верещук призвала мировое сообщество присоединиться к эвакуации тяжелораненых с Азовстали
Ірина Верещук
Фото: minre.gov.ua

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала мировое сообщество присоединиться к организации эвакуации раненых украинских военнослужащих с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом она заявила в интервью французскому телеканалу BFMTV, передает пресс-служба министерства.

Верещук рассказала о критической ситуации на "Азовстали". Сейчас там остались защитники, среди которых половина тяжело ранены, они нуждаются в немедленной медицинской помощи.

По ее информации, на территории комбината может находиться еще около тысячи бойцов. Там постоянно продолжаются жестокие бои, оккупанты не прекращают попыток штурмовать "Азовсталь", наносят многочисленные авиаудары. Также была попытка наземной спецоперации – враг пытается уничтожить всех оставшихся в живых.

"Нужна новая спецоперация, которая поможет эвакуировать раненых военных с "Азовстали". Миссия МК Красного Креста и ООН готовы присоединиться к процессу организации эвакуации. И я буду просить все международное сообщество присоединиться к нему!" - подчеркнула Верещук.

Она отметила, что для этого необходимо участие лидеров государств, обладающих опытом сотрудничества с Россией и понимающих, кто такой Путин.

"Нам нужна помощь лидеров государств в посредничестве, чтобы договориться с Россией о гарантиях, которые она должна предоставить во время действия гуманитарного коридора. Это режим прекращения огня, место, куда раненые будут эвакуированы", - подчеркнула Верещук.

Напомним, ранее полк "Азов" показал условия, в которых находятся раненые защитники Мариуполя, и призвал ООН и КК к спасению людей.

В Нацгвардии сообщили, что президент Владимир Зеленский и руководство государства прилагают усилия для поиска возможностей эвакуации гражданских с Азовстали и работают над применением процедуры "экстракшн" в отношении раненых бойцов, медиков и военных, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества.

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