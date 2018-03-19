Британия рассмотрит предложение Украины принять высланных из РФ дипломатов
Павел Климкин добивается оформления британских виз в Киеве.
Министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону понравилась идея украинского коллеги Павла Климкина принять в Украине высланных из РоSSии дипломатов.
"Выразил нашу солидарность Борису. Заверил, что буду рад приветствовать британских дипломатов и сотрудников British Council, которых высылают из РоSSии. Ему эта идея понравилась", - написал Климкин в твиттере и прикрепил фото со встречи с Джонсоном в Брюсселе.
По словам Климкина, дипломаты, высланные из РоSSии, всегда найдут "теплый прием" в Украине.
Напомним, 17 марта РоSSия объявила о высылке в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании.
18 марта Климкин в твиттере предложил Джонсону трудоустроить в Украине 23 высланных из РФ британских дипломатов.
"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит [посол Великобритании в Украине Джудит Гоф] будет помощь", - написал Климкин.
Высылка британских дипломатов из РоSSии стала ответной мерой на действия Британии в связи с отравлением разведчика Сергея Скрипаля.
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