Садовой заявил о самой грандиозной краже в Украине

Садовой

Мэр Львова Андрей Садовой выступил с загадочным посланием к украинскому народу и касается кражи страны.

«Так случилось, что у нас украли страну. Украинский народ не заметил кражи, так как никогда и не знал, как это — владеть своей страной. Нужно вернуть страну людям», — написал в своем Твиттере.

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У кого украли страну, какие люди при этом страдают, как случилось, что украинский народ не заметил кражи, — Андрей Садовой не написал. Возможно на такие грустные мысли львовского голову натолкнули два циклона, что пришли в Украину, а, может быть, это просто осознание, что рейтинг «Самопомощи» уже не тот.


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