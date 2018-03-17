Порошенко призвал западные страны к бойкоту ЧМ по футболу в РоSSии

Глава государства также призвал ужесточить санкции против РФ.

Порошенко призвал западные страны к бойкоту ЧМ по футболу в РоSSии
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко призвал западные страны ужесточить санкции против РоSSии и бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года. Об этом он заявил в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, опубликованном в субботу, 17 марта, сообщает DW.

Также Порошенко отметил, что рассчитывает на поддержку со стороны нового германского правительства.

"Я ожидаю, что все партнеры по коалиции в Германии выступят за свободу, демократию и территориальную целостность Украины", - сказал он.

Порошенко также выразил надежду на то, что Берлин будет содействовать отправке на восток Украины миротворческой миссии ООН, отметив, что "только таким способом могут быть реализованы Минские соглашения". До тех пор, пока они не будут полностью выполнены, никакого смягчения санкций, принятых в отношении РоSSии, быть не должно, считает украинский лидер.

По словам Порошенко, Москва пытается поставить Киев на колени, но тот "до сих пор держится" благодаря поддержке со стороны Европы. Говоря о поставках оружия в Украину, Порошенко сообщил, что Киев ожидает их, в первую очередь, от США а затем - от Канады, Франции или Литвы.

"Сделки по продаже вооружения не любят шумных дискуссий, поэтому я ничего не скажу о возможных договоренностях с Германией", - добавил украинский Президент.

Напомним, ранее Климкин призвал лишить РоSSию права проведения Чемпионата мира по футболу


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом
В поселке возле Херсона конфликт между военными и гражданскими привел к уголовному делуВ поселке возле Херсона конфликт между военными и гражданскими привел к уголовному делу
"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде
Блок рекламы


Похожие новости
В МИД РоSSии обвинили Киев во вмешательстве во внутренние дела фюрера РФВ МИД РоSSии обвинили Киев во вмешательстве во внутренние дела фюрера РФ
Порошенко: Украину примут в ЕС, и это будет вопрос нескольких летПорошенко: Украину примут в ЕС, и это будет вопрос нескольких лет
Порошенко посетит Кувейт и КатарПорошенко посетит Кувейт и Катар
Порошенко: РоSSия усиливает военное присутствие на границеПорошенко: РоSSия усиливает военное присутствие на границе
Порошенко подписал закон о возобновлении кредитования бизнеса на ДонбассеПорошенко подписал закон о возобновлении кредитования бизнеса на Донбассе
Порошенко призвал Эрдогана не признавать результатов выборов президента РоSSии в КрымуПорошенко призвал Эрдогана не признавать результатов выборов президента РоSSии в Крыму
Олланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSииОлланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSии
Безопасность свободного мира под угрозой со стороны РоSSии имени Путина, - ЯценюкБезопасность свободного мира под угрозой со стороны РоSSии имени Путина, - Яценюк
Порошенко заявил о завершении АТО и начале операции Объединенных СилПорошенко заявил о завершении АТО и начале операции Объединенных Сил
Порошенко призвал РоSSию "заткнуться и убраться вон"Порошенко призвал РоSSию "заткнуться и убраться вон"
Последние новости
Подгружаем последние новости