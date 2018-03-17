Порошенко призвал западные страны к бойкоту ЧМ по футболу в РоSSии
Глава государства также призвал ужесточить санкции против РФ.
Президент Украины Петр Порошенко призвал западные страны ужесточить санкции против РоSSии и бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года. Об этом он заявил в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, опубликованном в субботу, 17 марта, сообщает DW.
Также Порошенко отметил, что рассчитывает на поддержку со стороны нового германского правительства.
"Я ожидаю, что все партнеры по коалиции в Германии выступят за свободу, демократию и территориальную целостность Украины", - сказал он.
Порошенко также выразил надежду на то, что Берлин будет содействовать отправке на восток Украины миротворческой миссии ООН, отметив, что "только таким способом могут быть реализованы Минские соглашения". До тех пор, пока они не будут полностью выполнены, никакого смягчения санкций, принятых в отношении РоSSии, быть не должно, считает украинский лидер.
По словам Порошенко, Москва пытается поставить Киев на колени, но тот "до сих пор держится" благодаря поддержке со стороны Европы. Говоря о поставках оружия в Украину, Порошенко сообщил, что Киев ожидает их, в первую очередь, от США а затем - от Канады, Франции или Литвы.
"Сделки по продаже вооружения не любят шумных дискуссий, поэтому я ничего не скажу о возможных договоренностях с Германией", - добавил украинский Президент.
Напомним, ранее Климкин призвал лишить РоSSию права проведения Чемпионата мира по футболу
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Политика
17.03.2018 15:46