Порошенко призвал западные страны к бойкоту ЧМ по футболу в РоSSии

Глава государства также призвал ужесточить санкции против РФ.

Президент Украины Петр Порошенко призвал западные страны ужесточить санкции против РоSSии и бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года. Об этом он заявил в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, опубликованном в субботу, 17 марта, сообщает DW.

Также Порошенко отметил, что рассчитывает на поддержку со стороны нового германского правительства.

"Я ожидаю, что все партнеры по коалиции в Германии выступят за свободу, демократию и территориальную целостность Украины", - сказал он.

Порошенко также выразил надежду на то, что Берлин будет содействовать отправке на восток Украины миротворческой миссии ООН , отметив, что "только таким способом могут быть реализованы Минские соглашения". До тех пор, пока они не будут полностью выполнены, никакого смягчения санкций, принятых в отношении РоSSии, быть не должно, считает украинский лидер.

По словам Порошенко, Москва пытается поставить Киев на колени, но тот "до сих пор держится" благодаря поддержке со стороны Европы. Говоря о поставках оружия в Украину, Порошенко сообщил, что Киев ожидает их, в первую очередь, от США а затем - от Канады, Франции или Литвы.

"Сделки по продаже вооружения не любят шумных дискуссий, поэтому я ничего не скажу о возможных договоренностях с Германией", - добавил украинский Президент.

Напомним, ранее Климкин призвал лишить РоSSию права проведения Чемпионата мира по футболу