Клинтон получила травму и попала в индийскую больницу

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время частного турне в Индии попала в больницу с травмой запястья.

Об этом сообщает газета Times of India.

«Мы провели компьютерную томографию, сделали рентгеновские снимки и обнаружили трещину запястья. Ей (Клинтон — ред.) рекомендован покой в течение нескольких дней, а также наложение эластичного бинта», – сказал работник клиники Goyal Hospital на условиях анонимности.

По данным издания, 70-летняя Хиллари Клинтон обратилась за медицинской помощью в городе Джодхпур, штат Раджастан.

По информации врачей, Клинтон повредила руку, поскользнувшись в ванной в гостиничном номере.