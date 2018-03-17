Клинтон получила травму и попала в индийскую больницу
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время частного турне в Индии попала в больницу с травмой запястья.
Об этом сообщает газета Times of India.
«Мы провели компьютерную томографию, сделали рентгеновские снимки и обнаружили трещину запястья. Ей (Клинтон — ред.) рекомендован покой в течение нескольких дней, а также наложение эластичного бинта», – сказал работник клиники Goyal Hospital на условиях анонимности.
По данным издания, 70-летняя Хиллари Клинтон обратилась за медицинской помощью в городе Джодхпур, штат Раджастан.
По информации врачей, Клинтон повредила руку, поскользнувшись в ванной в гостиничном номере.
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