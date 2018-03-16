В РФ отреагировали на ?недопуск россиян на выборы в посольстве и консульствах

"РоSSийские загранучреждения обязаны обеспечить права и свободы роSSийских граждан на территории Украины".

Заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о недопуске в роSSийские дипучреждения роSSийских граждан для голосования на выборах президента РФ нарушает международные и двусторонние обязательства Украины.

Об этом заявил член ЦИК РФ Василий Лихачев, передает "Интерфакс".

"Заявление Авакова о том, что он ограничит доступ гражданам РФ , которые обладают активным избирательным правом, противоречит сразу двум международным конвенциям и двустороннему роSSийско-украинскому соглашению", - сказал Лихачев.

Он уточнил, что речь идет о Венской конвенции о дипломатических сношениях и иммунитетах, а также двустороннего роSSийско-украинское соглашения по консульским вопросам.

"РоSSийские загранучреждения обязаны обеспечить права и свободы роSSийских граждан на территории Украины", - уточнил Лихачев.

Он добавил, что посольство РФ в Киеве обратилось в силовые структуры Украины с просьбой создать все необходимые условия для голосования роSSийских граждан на президентских выборах на территории Украины.

Отмечается, что в субботу 17 марта ЦИК РФ проведет на эту тему консультации с МИД РоSSии.

Ранее глава МИД Арсен Аваков заявил, что граждане РФ , за исключением дипломатов, не будут допускаться в воскресенье, 18 марта, на территорию роSSийских дипломатических учреждений на Украине для участия в выборах президента РФ .

В МВД сослались на заявление МИД Украины от 21 февраля, в котором говорится, что голосование на выборах президента РоSSийской Федерации в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии, если выборы не будут проводится в оккупированных Крыму и Севастополе.

РоSSия требование не проводить выборы в Крыму не выполнила.