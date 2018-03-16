В РФ отреагировали на недопуск россиян на выборы в посольстве и консульствах

"РоSSийские загранучреждения обязаны обеспечить права и свободы роSSийских граждан на территории Украины".

В РФ отреагировали на ?недопуск россиян на выборы в посольстве и консульствах
Фото: primechaniya.ru

Заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о недопуске в роSSийские дипучреждения роSSийских граждан для голосования на выборах президента РФ нарушает международные и двусторонние обязательства Украины.

Об этом заявил член ЦИК РФ Василий Лихачев, передает "Интерфакс".

"Заявление Авакова о том, что он ограничит доступ гражданам РФ, которые обладают активным избирательным правом, противоречит сразу двум международным конвенциям и двустороннему роSSийско-украинскому соглашению", - сказал Лихачев.

Он уточнил, что речь идет о Венской конвенции о дипломатических сношениях и иммунитетах, а также двустороннего роSSийско-украинское соглашения по консульским вопросам.

"РоSSийские загранучреждения обязаны обеспечить права и свободы роSSийских граждан на территории Украины", - уточнил Лихачев.

Он добавил, что посольство РФ в Киеве обратилось в силовые структуры Украины с просьбой создать все необходимые условия для голосования роSSийских граждан на президентских выборах на территории Украины.

Отмечается, что в субботу 17 марта ЦИК РФ проведет на эту тему консультации с МИД РоSSии.

Ранее глава МИД Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться в воскресенье, 18 марта, на территорию роSSийских дипломатических учреждений на Украине для участия в выборах президента РФ.

В МВД сослались на заявление МИД Украины от 21 февраля, в котором говорится, что голосование на выборах президента РоSSийской Федерации в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии, если выборы не будут проводится в оккупированных Крыму и Севастополе.

РоSSия требование не проводить выборы в Крыму не выполнила.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
Пьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-ОдессаПьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса
РоSSию принудят играть по правилам, - ВолкерРоSSию принудят играть по правилам, - Волкер
Моравецкий: РоSSия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны БалтииМоравецкий: РоSSия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны Балтии
Блок рекламы


Похожие новости
Украина запретила россиянам голосовать на выборах в посольстве и консульствахУкраина запретила россиянам голосовать на выборах в посольстве и консульствах
Крымские татары будут бойкотировать выборы фюрера РФ в КрымуКрымские татары будут бойкотировать выборы фюрера РФ в Крыму
Европарламент решил не направлять наблюдателей на выборы фюрера РФЕвропарламент решил не направлять наблюдателей на выборы фюрера РФ
Порошенко заявил об опасности вмешательства РоSSии в украинские выборыПорошенко заявил об опасности вмешательства РоSSии в украинские выборы
Любовница Дерипаски заявила о наличии записей его разговоров про вмешательство в американские выборыЛюбовница Дерипаски заявила о наличии записей его разговоров про вмешательство в американские выборы
Порошенко призвал не направлять наблюдателей на выборы фюрера РФ в КрымуПорошенко призвал не направлять наблюдателей на выборы фюрера РФ в Крыму
В Крыму в почтовые ящики начали бросать приглашение на выборы фюрера РФВ Крыму в почтовые ящики начали бросать приглашение на выборы фюрера РФ
Украина готова передать РФ около 20 россиян за освобождение узников КремляУкраина готова передать РФ около 20 россиян за освобождение узников Кремля
Яценюк: незаконные выборы в Крыму ведут к нелегитимности Путина в целомЯценюк: незаконные выборы в Крыму ведут к нелегитимности Путина в целом
Геращенко допустила досрочные выборы РадыГеращенко допустила досрочные выборы Рады
Последние новости
Подгружаем последние новости