В Измаиле появилась патрульная полиция

Начальником отдела назначен старший лейтенант Василий Коряк.

В Измаиле появилась патрульная полиция
Фото: facebook.com/gunp.odessa

Измаил Одесской области стал 36-м украинским городом, в котором работает патрульная полиция.

Пресс-служба областного управления Национальной полиции сообщила, что улицы населенных пунктов южной части Одесской области будут патрулировать почти 100 сотрудников новосозданного отдела.

Новые патрульные располагают 5 автомобилями Mitsubishi Outlander и 5 Renault Duster для использования в служебной деятельности. Начальником отдела патрульной полиции города Измаила назначен старший лейтенант Василий Коряк.

Напомним, что патрульная полиция создается в Украине уже несколько лет. Первым городом, где она приступила к работе, стал Киев. Это произошло в июле 2015 года. С тех пор отделы патрульной полиции появились во всех областных центрах, кроме оккупированных Россией Донецка, Луганска, Симферополя, Севастополя, а также в других крупных населенных пунктах.

7 ноября 2015 года вступил в силу закон Украины "О Национальной полиции". С этого времени милиция в Украине прекратила свое существование. Действующие сотрудники милиции назначены "временно исполняющими обязанности" на должности в соответствующих органах Национальной полиции.


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