Порошенко назначил Командующего объединенных сил

Им стал генерал-лейтенант Сергей Наев.

Президент Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева Командующим объединенных сил.

Об этом он сообщил в Луганской области в ходе поездки на передовую.

"По моей инициативе Верховная Рада приняла Закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – и для восстановления территориальной целостности Украины. Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет возлагаться на Командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - отметил он.

"Поставил перед Командующим объединенных сил задачу – укрепить Вооруженные Силы настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и способными освободить оккупированные территории", - добавил Порошенко.

Сергей Наев в начале марта был назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины. До этого он проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, ранее возглавлял оперативные командования "Восток" и "Юг" в зоне АТО.