На сайте "кубанских казаков" разместили заявления против фюрера РФ

Они заявили, что сайт взломан.

На сайте так называемого Кубанского казачьего войска, представители которого участвовали в войне против Украины на Донбассе, разместили заявления против президента РоSSии Владимира Путина. Пресс-служба этого формирования заявила изданию "Юга.ру", что сайт был взломан.

В одной из публикаций под заголовком "Долой Путина!! Долой ВЫБОРЫ!" содержались несколько демотиваторов с роSSийским президентом, а также призыв бойкотировать "циничный акт под названием Перевыборы путина на еще один срок".

Во втором сообщении под названием "Обращение Кубанских казаков к народу РоSSии" критикуется направление внешней и внутренней политики роSSийский властей. Например, военная операция в Сирии, а также вооруженный конфликт на востоке Украины.

Авторы обращения выразили свою поддержку "Комитету по освобождению Кубани" и "Кубанской народной республике". Письмо подписано именем главы "Всевеликого войска Донского" Николая Козицына.

Козицын был активным участником вооруженного конфликта на востоке Украины. Козицын покинул зону боевых действий после конфликтов с руководством террористической организации "ЛНР" в лице Валерия Болотова и Игоря Плотницкого.


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