Яценюк об украинско-польских отношениях: нельзя жить только историей

"Мы должны научиться творить историю и жить будущим, и творить это будущее"

Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк считает, что у современных украинско-польских отношениях слишком много экскурсов в историю. Об этом он заявил в Варшаве во время международной конференции «Революция, война и ее последствия» 16 марта.

Он отметил, что сейчас отношения между Украиной и Польшей находятся "не в лучшей форме": "Это недопустимо. Потому что мы не просто соседи, мы не просто близкие - мы те страны и народы, которые пережили очень много в прошлом и которые должны делать все для будущего ".

"Понимаю необходимость исторического диалога. Только мы не можем жить только историей. Мы должны научиться творить историю и жить будущим, и творить это будущее", - подчеркнул лидер" Народного фронта ".

"Поэтому я убежден, что мы найдем в себе внутренние силы, чтобы продемонстрировать всем, в том числе и РоSSии, только аплодирует от напряжения между Украиной и Польшей, мы сильные и мудрые, и мы никому не дадим расколоть украинское-польское единство" , - отметил Арсений Яценюк.

Международная конференция «Революция, война и ее последствия», которая проходит в Варшаве, посвящена событиям в Украине с 2014 года, незаконной аннексии Крыма и роSSийской агрессии на Донбассе и их последствий для Украины и Европы, вопросам информационных войн и гибридной агрессии. В конференции принимают участие 45-й президент Франции Франсуа Олланд, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, известные украинские и европейские деятели.