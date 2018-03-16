Прокуратура открыла дело против организаторов роSSийских выборов в Крыму
Это касается членов так называемых избирательных комиссий.
Прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту организации незаконных выборов президента РоSSийской Федерации на территории аннексированного Крыма.
Об этом сообщается на сайте Комитета избирателей Украины.
В частности, это касается членов так называемых избирательных комиссий, обеспечивающих организацию и проведение голосования.
Сведения внесены в Единый реестр ч.1 ст.111 Уголовного кодекса (государственная измена), ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), с.1 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Госреестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей).
Прокуратура установила, что представители оккупационной администрации РФ организовывают голосование в нарушение Конституции и законов Украины, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума 1994 года, Резолюции ГА ООН о территориальной целостности Украины №68 / 262 и других международно-правовых актов.
Так, в Крыму были незаконно сформированы 27 территориальных избирательных комиссий, 1164 участковых избирательных комиссий, а в городе Севастополь - четыре территориальные избирательные комиссии и 181 участковых.
Всего к выборам привлечены более 10 тыс. членов так называемых избирательных комиссий.
Напомним, ранее прокуратура Крыма предупредила, что причастным к выборам президента РФ на полуострове грозит тюрьма.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
16.03.2018 10:36