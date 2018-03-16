Прокуратура открыла дело против организаторов роSSийских выборов в Крыму

Это касается членов так называемых избирательных комиссий.

Прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту организации незаконных выборов президента РоSSийской Федерации на территории аннексированного Крыма.

Об этом сообщается на сайте Комитета избирателей Украины.

В частности, это касается членов так называемых избирательных комиссий, обеспечивающих организацию и проведение голосования.

Сведения внесены в Единый реестр ч.1 ст.111 Уголовного кодекса (государственная измена), ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), с.1 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Госреестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей).

Прокуратура установила, что представители оккупационной администрации РФ организовывают голосование в нарушение Конституции и законов Украины, Устава ООН , Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума 1994 года, Резолюции ГА ООН о территориальной целостности Украины №68 / 262 и других международно-правовых актов.

Так, в Крыму были незаконно сформированы 27 территориальных избирательных комиссий, 1164 участковых избирательных комиссий, а в городе Севастополь - четыре территориальные избирательные комиссии и 181 участковых.

Всего к выборам привлечены более 10 тыс. членов так называемых избирательных комиссий.