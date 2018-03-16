Прокуратура открыла дело против организаторов роSSийских выборов в Крыму

Это касается членов так называемых избирательных комиссий.

Прокуратура открыла дело против организаторов роSSийских выборов в Крыму
Фото: news-front.info

Прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту организации незаконных выборов президента РоSSийской Федерации на территории аннексированного Крыма.

Об этом сообщается на сайте Комитета избирателей Украины.

В частности, это касается членов так называемых избирательных комиссий, обеспечивающих организацию и проведение голосования.

Сведения внесены в Единый реестр ч.1 ст.111 Уголовного кодекса (государственная измена), ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), с.1 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Госреестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей).

Прокуратура установила, что представители оккупационной администрации РФ организовывают голосование в нарушение Конституции и законов Украины, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума 1994 года, Резолюции ГА ООН о территориальной целостности Украины №68 / 262 и других международно-правовых актов.

Так, в Крыму были незаконно сформированы 27 территориальных избирательных комиссий, 1164 участковых избирательных комиссий, а в городе Севастополь - четыре территориальные избирательные комиссии и 181 участковых.

Всего к выборам привлечены более 10 тыс. членов так называемых избирательных комиссий.

Напомним, ранее прокуратура Крыма предупредила, что причастным к выборам президента РФ на полуострове грозит тюрьма.


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