У Рады осталась неделя для отмены е-декларирования для антикоррупционеров, - Шимкив

"Реально - это лишь два дня на следующей неделе".

У Верховной Рады осталась одна неделя, чтобы отменить обязательное заполнение электронных деклараций о доходах для антикоррупционных активистов.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

"Осталась одна неделя для отмены электронных деклараций для антикоррупционных активистов и решения проблем электронного декларирования наблюдательных советов государственных предприятий и иностранцев. Реальных опций не много: законопроект №6674 (за основу и в целом с учетом замечаний Венецианской комиссии), или законопроект №6271 (за основу и в целом), но с добавлением изменений, по электронному декларированию членами наблюдательных советов и нерезидентами", - написал Шимкив в Фейсбуке.

Кроме того, по его словам, можно внести соответствующие поправки, касающиеся вопросов е-декларирования для общественных организаций и членов наблюдательных советов госпредприятий.

"Или (внести, - ред.) поправки по этим вопросам в другие законы, которые на этапе второго чтения, или вообще отсрочка прошлогодних мартовских «одиозных» поправок для решения вопроса политически... Реально - это лишь два дня на следующей неделе. Альтернатива - позор страны в международной среде с 1 апреля. Грустно и обидно это", - добавил Шимкив

Напомним, поправки к закону об электронном декларировании, согласно которым члены общественных антикоррупционных организаций обязаны отчитываться о доходах, были приняты Радой 23 марта прошлого года 268 голосами.

Рада пробовала их отменить, но за это проголосовали лишь 46 депутатов при минимально необходимых 226.