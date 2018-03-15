К выборам президента РФ Украине откроют 4 избирательных участка для граждан РоSSии

Голосование будет проходить в Киеве, Харькове, Львове и Одессе.

В Украине для голосования роSSийских граждан на выборах президента РФ 18 марта откроют четыре избирательных участка.

Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Украине.

"Голосование будет проходить в Посольстве и Генеральных консульствах РоSSии в Украине", - говорится в сообщении.

Речь идет об избирательных участках в Киеве , Харькове, Львове и Одессе.

Как сообщалось, ЦИК РФ зарегистрировала 8 кандидатов, среди которых Владимир Путин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак и Григорий Явлинский.

Накануне выборов действующий президент РоSSии Владимир Путин совершил несогласованный визит в оккупированный Крым. В связи с этим МИД Украины выразил протест РоSSии.