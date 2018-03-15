К выборам президента РФ Украине откроют 4 избирательных участка для граждан РоSSии
Голосование будет проходить в Киеве, Харькове, Львове и Одессе.
В Украине для голосования роSSийских граждан на выборах президента РФ 18 марта откроют четыре избирательных участка.
Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Украине.
"Голосование будет проходить в Посольстве и Генеральных консульствах РоSSии в Украине", - говорится в сообщении.
Речь идет об избирательных участках в Киеве, Харькове, Львове и Одессе.
Как сообщалось, ЦИК РФ зарегистрировала 8 кандидатов, среди которых Владимир Путин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак и Григорий Явлинский.
Накануне выборов действующий президент РоSSии Владимир Путин совершил несогласованный визит в оккупированный Крым. В связи с этим МИД Украины выразил протест РоSSии.
Кроме того, президент Петр Порошенко призвал страны G7 осудить и не признавать выборы президента РФ в аннексированном Крыму.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
15.03.2018 18:07