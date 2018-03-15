Савченко подтвердила, что была в Раде с оружием

Нардеп заявила, что не боится ответственности и готова пройти тест на полиграфе.

Савченко подтвердила, что была в Раде с оружием
Фото: Анна Стешенко

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.

Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады Украины, передаёт корреспондент LB.ua.

"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов, - ред.) в глазах", - сказала Савченко.

Она также отметила, что не боится ответственности и готова дать показания на полиграфе.

В то же время, на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое ее сумки, Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата.

Напомним, утром 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора". По словам генпрокурора, она планировала забросать гранатами ложи, с помощью миномета обстрелять зал заседаний (у него стеклянный купол), после чего из автоматов добить выживших.

После заявлений Луценко Савченко открыто призвала к военному перевороту. Как позже стало известно LB.ua, в четверг Савченко пришла в парламент с несколькими гранатами и "стволом".


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