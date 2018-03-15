Савченко пришла в Раду с несколькими гранатами и "стволом"

"Да, она заходила в сессионный зал с оружием. В сумке у неё было несколько гранат и ствол".

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко в четверг пришла в парламент с несколькими гранатами и "стволом".

Об этом LB.ua рассказали сразу несколько депутатов во фракции "Народный фронт".

"Да, она заходила в сессионный зал с оружием. В сумке у неё было несколько гранат и ствол. Когда наши это поняли, ее вывели из зала", — сказал один из собеседников, не уточнив, однако, дальнейшую судьбу оружия.

В то же время народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Левус подтвердил LB.ua, что вместе с несколькими другими коллегами по Раде выводил Савченко из сессионного зала.

"Я не могу комментировать этот вопрос: была она с оружием или нет. У нас много специалистов по гранатам. Эта ситуация ещё не завершилась. Поэтому пока я не могу об этом говорить", — сказал он, не отрицая, вместе с тем, сам факт инцидента.

Напомним, утром 15 марта генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора". По словам генпрокурора, она планировала забросать гранатами ложи, с помощью миномета обстрелять зал заседаний (у него стеклянный купол), после чего из автоматов добить выживших.

После заявлений Луценко Савченко открыто призвала к военному перевороту.