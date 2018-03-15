Савченко пришла в Раду с несколькими гранатами и "стволом"

"Да, она заходила в сессионный зал с оружием. В сумке у неё было несколько гранат и ствол".

Савченко пришла в Раду с несколькими гранатами и "стволом"
Фото: Макс Левин

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко в четверг пришла в парламент с несколькими гранатами и "стволом".

Об этом LB.ua рассказали сразу несколько депутатов во фракции "Народный фронт".

"Да, она заходила в сессионный зал с оружием. В сумке у неё было несколько гранат и ствол. Когда наши это поняли, ее вывели из зала", — сказал один из собеседников, не уточнив, однако, дальнейшую судьбу оружия.

В то же время народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Левус подтвердил LB.ua, что вместе с несколькими другими коллегами по Раде выводил Савченко из сессионного зала.

"Я не могу комментировать этот вопрос: была она с оружием или нет. У нас много специалистов по гранатам. Эта ситуация ещё не завершилась. Поэтому пока я не могу об этом говорить", — сказал он, не отрицая, вместе с тем, сам факт инцидента.

Напомним, утром 15 марта генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора". По словам генпрокурора, она планировала забросать гранатами ложи, с помощью миномета обстрелять зал заседаний (у него стеклянный купол), после чего из автоматов добить выживших.

После заявлений Луценко Савченко открыто призвала к военному перевороту.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп ЛевченкоПолиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
Пьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-ОдессаПьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса
Блок рекламы


Похожие новости
"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде
Савченко подтвердила, что была в Раде с оружиемСавченко подтвердила, что была в Раде с оружием
Савченко перепутала Парубия и Пашинского, говоря о снайперах в гостинице "Украина" Савченко перепутала Парубия и Пашинского, говоря о снайперах в гостинице "Украина"
Савченко заявила, что во время поездки в Европу давала показания против ПорошенкоСавченко заявила, что во время поездки в Европу давала показания против Порошенко
Савченко останется неприкосновенной еще минимум пять днейСавченко останется неприкосновенной еще минимум пять дней
ГПУ внесла в Раду представления на СавченкоГПУ внесла в Раду представления на Савченко
Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасностиРада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности
Савченко: Рубан переправлял оружие для спецопераций ВСУСавченко: Рубан переправлял оружие для спецопераций ВСУ
Луценко: Савченко планировала расстрелы в Верховной РадеЛуценко: Савченко планировала расстрелы в Верховной Раде
Савченко: Парубий завел снайперов в гостиницу "Украина"Савченко: Парубий завел снайперов в гостиницу "Украина"
Последние новости
Подгружаем последние новости