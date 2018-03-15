Энн Эпплбаум стала лауреатом премии Гелбера за книгу о Голодоморе

«Это замечательная книга о глобально важной проблеме, ее все должны прочитать».

Энн Эпплбаум стала лауреатом премии Гелбера за книгу о Голодоморе
Фото: ukrainianlondon.co.uk

Американо-британская журналистка и историк Энн Эпплбаум стала победительницей 28-й ежегодной премии Лайонела Гелбера. Таким образом жюри отметило ее книгу «Красный голод: война Сталина в Украине», передает Радио Свобода.

«Эта прекрасно написанная книга свидетельствует об одной из важнейших глобальных проблем. Голодоморы, тогда и сейчас, являются не только следствием природных причины, они также являются результатом сознательного выбора, который делают лидеры. Это замечательная книга о глобально важной проблеме, ее все должны прочитать», - заявила глава жюри Дженис Стейн.

Вручение премии состоится 17 апреля в канадском городе Торонто, где Энн Эпплбаум проведет также публичную лекцию.

Эпплбаум родилась в Вашингтоне, окончил с отличием Йельский университет, после чего училась в Лондонской школе экономики и Оксфордском университете. Работала обозревателем и членом издательского совета газеты The Washington Post, позже - заместителем главного редактора британского журнала The Speсtator.

В конце 80-х годов она переехала в Варшаву, где в 1992 году вышла замуж за польского политика Радислава Сикорского.

В 2003 году вышла ее самая известная книга "История ГУЛАГа", за которую Эпплбаум была удостоена Пулитцеровской премии. В 2012 году появился новый бестселлер Эпплбаум - книга "Железный занавес. Подавление Восточной Европы. 1944-1956". После этого она вплотную взялась за книгу об украинском Голодоморе.

20 ноября Энн Эпплбаум прочитала лекцию в Киево-Могилянской академии о своей новой книге, Голодоморе и общих страхах Путина и Сталина по поводу Украины. LB.ua публиковал конспект этой лекции.

Премия Лайонела Гелбера вручается за лучшую книгу на английском языке по вопросам международной политики, целью написания которой является углубление публичных дебатов по важным международным вопросам. Премия была учреждена в 1989 году канадским дипломатом Лайонел Гелбером. Награда ежегодно вручается в партнерстве с журналом Foreign Policy и Школой глобальных отношений имени Мунка. Победитель получает денежную премию в размере 15 тысяч долларов.


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