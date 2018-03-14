Депутатам в Раде проверили внутриглазное давление

Диагностика проводилась в рамках недели борьбы с глаукомой.

В среду, 14 марта, в рамках недели борьбы с глаукомой, в кулуарах Верховной Рады всем желающим народным депутатам бесплатно на пневмотонометре проверили внутриглазное давление.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Проверка на аппарате обеспечивает выявление и раннюю диагностику глаукомы. Это заболевание, которое приводит к безвозвратной потере зрения из-за отмирания нервных волокон в сетчатке глаза. Крайне важно определить симптомы заболевания на ранней стадии и начать лечение для предотвращения слепоты", - рассказала доктор Национального медицинского университета им.А.А. Богомольца Кристина Ковальчук.

По ее словам, в прошлом году в парламенте проводилась аналогичная диагностика нардепов.

"Тогда у порядка 20-30% парламентариев было диагностировано повышенное внутриглазное давление, что не является подтверждением диагноза, но уже требует наблюдения и лечения", - добавила Ковальчук.

Фото: Анна Стешенко