Депутатам в Раде проверили внутриглазное давление

Диагностика проводилась в рамках недели борьбы с глаукомой.

Депутатам в Раде проверили внутриглазное давление
Фото: Анна Стешенко

В среду, 14 марта, в рамках недели борьбы с глаукомой, в кулуарах Верховной Рады всем желающим народным депутатам бесплатно на пневмотонометре проверили внутриглазное давление.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Проверка на аппарате обеспечивает выявление и раннюю диагностику глаукомы. Это заболевание, которое приводит к безвозвратной потере зрения из-за отмирания нервных волокон в сетчатке глаза. Крайне важно определить симптомы заболевания на ранней стадии и начать лечение для предотвращения слепоты", - рассказала доктор Национального медицинского университета им.А.А. Богомольца Кристина Ковальчук.

По ее словам, в прошлом году в парламенте проводилась аналогичная диагностика нардепов.

"Тогда у порядка 20-30% парламентариев было диагностировано повышенное внутриглазное давление, что не является подтверждением диагноза, но уже требует наблюдения и лечения", - добавила Ковальчук.

Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко


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