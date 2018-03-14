Трамп назначил спикера Госдепа Нойерт и.о. заместителя госсекретаря

Нойерт сменит на этом посту Стива Голдштейна, которого уволили вслед за Тиллерсоном.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт назначена исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Президент Дональд Трамп объявил о дополнительных изменениях в составе своей администрации. Исполнять обязанности заместителя Государственного секретаря по вопросам публичной дипломатии будет Хизер Нойерт из Нью-Йорка", - говорится в сообщении.

Нойерт сменит на этом посту Стива Голдштейна, которого уволили вслед за отставкой госсекретаря Рекса Тиллерсона. Гольдштейн занимал должность заместителя госсекретаря с декабря прошлого года.

Хизер Нойерт была назначена официальным представителем Госдепа 24 апреля 2017 года. До этого она работала журналисткой и ведущей новостей на телеканале Fox News.

Напомним, во вторник, 13 марта, были уволены госсекретарь Тиллерсон и его заместитель Стив Гольдштейн. Трамп пояснил, что принял решение об увольнении Тиллерсона, поскольку они "имеют разногласия в политических вопросах", в частности - в отношении Ирана.