Трамп назначил спикера Госдепа Нойерт и.о. заместителя госсекретаря

Нойерт сменит на этом посту Стива Голдштейна, которого уволили вслед за Тиллерсоном.

Трамп назначил спикера Госдепа Нойерт и.о. заместителя госсекретаря
Хизер Нойерт
Фото: usembassy.gov

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт назначена исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Президент Дональд Трамп объявил о дополнительных изменениях в составе своей администрации. Исполнять обязанности заместителя Государственного секретаря по вопросам публичной дипломатии будет Хизер Нойерт из Нью-Йорка", - говорится в сообщении.

Нойерт сменит на этом посту Стива Голдштейна, которого уволили вслед за отставкой госсекретаря Рекса Тиллерсона. Гольдштейн занимал должность заместителя госсекретаря с декабря прошлого года.

Хизер Нойерт была назначена официальным представителем Госдепа 24 апреля 2017 года. До этого она работала журналисткой и ведущей новостей на телеканале Fox News.

Напомним, во вторник, 13 марта, были уволены госсекретарь Тиллерсон и его заместитель Стив Гольдштейн. Трамп пояснил, что принял решение об увольнении Тиллерсона, поскольку они "имеют разногласия в политических вопросах", в частности - в отношении Ирана.

Сменит Тиллерсона на должности госсекретаря США глава ЦРУ Майк Помпео, подробнее читайте в материале LB,ua "Мистер Госсекретарь. Кем является мистер Помпео для Украины".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"
Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп ЛевченкоПолиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
Собчак попала в базу "Миротворца"Собчак попала в базу "Миротворца"
Блок рекламы


Похожие новости
Маккейн поприветствовал решение Трампа о назначении Помпео главой ГосдепаМаккейн поприветствовал решение Трампа о назначении Помпео главой Госдепа
140 конгрессменов потребовали от Трампа ввести новые санкции против РФ140 конгрессменов потребовали от Трампа ввести новые санкции против РФ
Бывшая модель журнала Playboy рассказала про отношения с ТрампомБывшая модель журнала Playboy рассказала про отношения с Трампом
Порноактриса подала в суд на Дональда ТрампаПорноактриса подала в суд на Дональда Трампа
Главный экономический советник Трампа уволилсяГлавный экономический советник Трампа уволился
Трамп поддерживает работу Минфина по санкциям против РоSSии, - МнучинТрамп поддерживает работу Минфина по санкциям против РоSSии, - Мнучин
Трамп угрожает Европейскому союзу полноценной торговой войнойТрамп угрожает Европейскому союзу полноценной торговой войной
Трамп хочет убрать Иванку и Кушнера из администрации Белого дома, - NYTТрамп хочет убрать Иванку и Кушнера из администрации Белого дома, - NYT
Новый глава "Укроборонпрома" назначил двух замовНовый глава "Укроборонпрома" назначил двух замов
Профессор, причастный к расследованию о связях Трампа с РФ, хвастался своей украинской девушке дружбой с ЛавровымПрофессор, причастный к расследованию о связях Трампа с РФ, хвастался своей украинской девушке дружбой с Лавровым
Последние новости
Подгружаем последние новости