Антиукраинские акции финансировало окружение экс-главы МВД Захарченко, - СБУ

Координировали подрывную деятельность непосредственно из администрации президента РоSSии.

Антиукраинские акции финансировало окружение экс-главы МВД Захарченко, - СБУ
Фото: Макс Левин

В Службе безопасности рассказали детали блокирования подрывной деятельности против Украины участниками антиукраинской сети, причастными к организации провокационных акций на заказ РоSSии.

Как сообщает Громадське, правоохранители установили, что координация антиукраинской сети осуществлялась Артемом Бузилой, который направлял указания относительно проведения антиукраинских мероприятий непосредственно из администрации президента РоSSии.

"Финансирование ее осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Захарченко. Правоохранители в рамках открытого уголовного производства провели 28 санкционированных обысков у фигурантов дела в разных регионах Украины. При них обнаружены неопровержимые доказательства причастности участников сети к совершению противоправных действий в интересах спецслужб РФ", - сообщили в СБУ.

По результатам следственных действий в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях следователи изъяли для проведения экспертизы 46 магнитных носителей информации и 38 мобильных телефонов с важными для следствия материалами.

По данным спецслужбы, выявлены экстремистские печатные агитационные материалы, документы с грифом "Для служебного пользования", которые могли быть использованы спецслужбами РФ для организации диверсий на одном из режимных объектов Нацполиции. Изъяты материалы по подготовке в одной из стран Европы фейковой международной конференции с согласованным текстом для спикера на поддержку оккупации АР Крым и дискредитацией украинской власти и расценки на подкуп депутатов местных советов по принятию необходимых роSSийской стороне решений и обращений к руководству государства.

СБУ заявляет, что удалось установить участников "боевой группы" антиукраинской сети. Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили карту одной из областей Украины с отметками мостов и других стратегических объектов и литературу по военной топографии.

У злоумышленников изъято 700 граммов тротила с пятью електрозапалами, две гранаты Ф-1 и РГД-5, более шестисот патронов различного калибра.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.


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