Спасите военных в Мариуполе! Фото акции в Киеве в поддержку украинских защитников

В Киеве на мирную акцию вышли близкие и родственники украинских военных-защитников Мариуполя, находящиеся в окружении роSSийских оккупантов, информирует Апостроф.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

На митинг собралось около сотни человек. Среди митингующих - родные, друзья, жены и дети бойцов, которые сейчас находятся на заводе "Азовсталь".

Они призвали украинские власти и мировое сообщество сделать все возможное, чтобы спасти военных.

Ранее военные полка "Азов" просили власти деблокировать Мариуполь военным путем, однако президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что пока это невозможно.

Единственное, что смогли сейчас организовать с помощью представителей ООН - эвакуация мирных жителей, находившихся на "Азовстали".


Ксения Срибнянская, Апостроф

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