Спасите военных в Мариуполе! Фото акции в Киеве в поддержку украинских защитников

В Киеве на мирную акцию вышли близкие и родственники украинских военных-защитников Мариуполя, находящиеся в окружении роSSийских оккупантов, информирует Апостроф .

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

На митинг собралось около сотни человек. Среди митингующих - родные, друзья, жены и дети бойцов, которые сейчас находятся на заводе "Азовсталь".

Они призвали украинские власти и мировое сообщество сделать все возможное, чтобы спасти военных.

Ранее военные полка "Азов" просили власти деблокировать Мариуполь военным путем, однако президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что пока это невозможно.