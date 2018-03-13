Комитет Европарламента проверит назначение нового генсека Еврокомиссии

Европейский парламент принял решение начать расследование обстоятельств назначения нового генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Зельмайера.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

Комитет по вопросам бюджетного контроля рассмотрит «быстрое продвижение» главного помощника президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, после того, как евродепутаты во время дебатов в понедельник назвали это назначение «идеальным обманом» и «серьезной ошибкой».

На дебатах Еврокомиссию представлял еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Он настаивал на том, что Комиссия «сделала все по уставу и действовала в соответствии с правилами».

Однако евродепутатов такое объяснение не удовлетворило. Голландская евродепутатка от группы «Альянс либералов и демократов за Европу» Софи Вильд в достаточно резкой манере заявила Эттингеру, что действия Еврокомиссии были неудовлетворительными

«Держать депутатов Европарламента за дураков, рассказывать нам о «прекрасном новом платье императора» и ожидать, что мы во все это поверим — это глупая стратегия», — сказала она.

Вильд подчеркнула, что Юнкер должен был сам прийти на дебаты, «чтобы нести ответственность за продвижение Зельмайера». Она также поставила под сомнение способность Комиссии работать в условиях конфликта.

«Если комиссаров так легко запугивает государственный служащий, если они выступают как беспомощные дети, когда сталкиваются с неожиданным решением персонала, то как мы можем надеяться, что они выступят в европейских интересах в торговой войне против Трампа, или будут противостоять давлению со стороны могущественных лоббистов, или будут до конца твердыми с национальными правительствами, которые нарушают правила ЕС ?» — сказала она под аплодисменты евродепутатов.

Вильд закончила свою речь, сказав, что Комиссии придется выбирать между доверием ЕС и карьерой Зельмайера.

В Брюсселе уже почти месяц бушуют страсти из-за назначения Мартина Зельмайера генеральным секретарем Еврокомиссии. Многих интересует как неожиданная отставка предыдущего генсека Александра Итальянера 21 февраля, так и чрезвычайно быстрое, как для бюрократии Брюсселя, назначение Зельмайера, который лишь в тот же день получил кресло заместителя генсека.

В Еврокомиссии настаивают, что назначение произошло в соответствии со всеми процедурами организации.

Генеральный секретарь Еврокомиссии — высшая чиновничья должность в исполнительных органах ЕС .

Зельмайера считают одним из очень сильных и противоречивых игроков в институтах Брюсселя, он может остаться в Еврокомиссии даже после того, как срок Юнкера завершится в конце 2019 года.

Сам Юнкер в шутку прозвал своего помощника «монстром», тогда как британская пресса окрестила его «Распутиным Брюсселя».