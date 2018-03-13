В Лондоне найден мертвым соратник Березовского
В РоSSии Глушков был заочно приговорен к 8 годам тюрьмы за хищение средств авиакомпании.
В Лондоне найден мертвым Николай Глушков - близкий деловой партнер покойного роSSийского олигарха Бориса Березовского.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на британские СМИ.
О его смерти также сообщил адвокат Андрей Боровков. Причина смерти не называется.
Отмечается, что тело Глушкова обнаружили его родственники в ночь на понедельник.
Глушкову было 68 лет. Ранее он был заместителем директора государственной компании "Аэрофлот". Он дважды обвинялся роSSийскими правоохранительными органами в мошенничестве.
РоSSийское издание "Коммерсант" сообщило, что полиция Лондона начала расследование обстоятельств смерти Глушкова, тело которого было найдено со следами удушения. Было это убийство или самоубийство, пока не ясно.
"Господин Глушков, бежавший в Великобританию, в прошлом году заочно был приговорен к 8 годам заключения за хищение средств авиакомпании", - пишет издание.
Напомним, в марте прошлого года суд Москвы признал Глушкова виновным в мошенничестве и в сговоре с Березовским, из-за которого компания понесла ущерб в $123 млн. По версии следствия, преступление Глушков совершил по инициативе олигарха Березовского, скончавшегося в 2013 году.
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