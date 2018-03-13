ПророSSийскому террористу, устроившему взрыв в одесской Аркадии, дали 7 лет и отпустили по "закону Савченко"

Кондратенко полностью признал свою вину, "сдал" сообщников и заявил, что раскаивается.

ПророSSийскому террористу, устроившему взрыв в одесской Аркадии, дали 7 лет и отпустили по "закону Савченко"
Василий Кондратенко
Фото: dumskaya.net

Приморский районный суд Одессы вынес приговор 37-летнему уроженцу Черниговской области Василию Кондратенко, которому инкриминировали ряд преступлений - от незаконного хранения оружия до террористических атак.

Об этом сообщает "Думская".

Мужчину приговорили к семи годам и месяцу лишения свободы. При этом срок пребывания в СИЗО (с мая 2014 года) ему засчитали в соответствии с "законом Савченко" - день в изоляторе за два в колонии. Таким образом, к началу марта Кондратенко отсидел свой срок и, хотя приговор еще не вступил в силу, вышел на свободу.

По данным издания, он сразу же лег в больницу, так как заболел двусторонней пневмонией.

Неоднократно судимого за хулиганство, кражи и нанесение тяжких телесных повреждений Кондратенко задержали 28 мая 2014 года в доме на улице Космонавтов. Он оказал сопротивление: стрелял в оперативников СБУ из пистолета CZ 75 Compact, снабженного глушителем. Вместе с Кондратенко были задержаны также Максим Мисевский, Александр Миколенко и Александр Кольцов.

При обыске в квартире правоохранители нашли пистолет Stalker 918-S, револьвер "Наган", обрез охотничьего ружья ИЖ-27Е, боеприпасы к ним, нитроцеллюлозные пороха и семь самодельных взрывных устройств с поражающими элементами в виде шурупов и металлических шариков.

Кроме хранения оружия и взрывчатки, а также нападения на правоохранителя, задержанным инкриминировали еще ряд преступлений. В частности, Кондратенко принимал активное участие в событиях 2 мая на стороне "Антимайдана".

На суде Кондратенко свою вину полностью признал, "сдал" сообщников и заявил, что раскаивается. В связи с этим, а также потому, что террористическая деятельность не привела к человеческим жертвам, коллегия судей сочла возможным назначить ему относительно мягкое наказание. Ранее Приморский райсуд признал виновным другого участника этой группы. 37-летний Александр Кольцов получил 4 года 9 месяцев и тоже вышел на свободу по "закону Савченко". Информации о судьбе Мисевского и Миколенко пока нет.

Напомним, ранее Киевский райсуд Одессы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении фигуранта "дела 2 мая", гражданина РФ Евгения Мефедова.


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