У Савченко говорят, что она не получала от СБУ приглашения на допрос
Народный депутат Украины Надежда Савченко не получила приглашение на допрос от Службы безопасности Украины .
Об этом сообщила пресс-секретарь депутата Татьяна Проторченко в Facebook.
«Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ. Повесток, приглашений или каких-либо других документов, Надежда Викторовна, соответственно не получала», — отметила Проторченко.
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