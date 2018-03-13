У Савченко говорят, что она не получала от СБУ приглашения на допрос

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Народный депутат Украины Надежда Савченко не получила приглашение на допрос от Службы безопасности Украины .

Об этом сообщила пресс-секретарь депутата Татьяна Проторченко в Facebook.

«Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ. Повесток, приглашений или каких-либо других документов, Надежда Викторовна, соответственно не получала», — отметила Проторченко.


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