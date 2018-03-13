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У Савченко говорят, что она не получала от СБУ приглашения на допрос Народный депутат Украины Надежда Савченко не получила приглашение на допрос от Службы безопасности Украины . Об этом сообщила пресс-секретарь депутата Татьяна Проторченко в Facebook. «Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ , где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ . Повесток, приглашений или каких-либо других документов, Надежда Викторовна, соответственно не получала», — отметила Проторченко.

Хвыля

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