В МОЗ вже говорять про ширшу реформу системи інвалідності
У відомстві також розповіли про ситуацію з обліком допоміжних засобів, яких потребують люди на реабілітації, інформує
Коли людина проходить реабілітацію, вона має отримати від лікарні, де перебуває, різні допоміжні заходи. Про те, як обліковують людей, що потребують для реабілітації допоміжних або технічних засобів, і як обліковуються ці самі засоби, розповіла заступниця голови МОЗ із питань цифрового розвитку Марія Карчевич в інтерв’ю Аллі Котляр.
«Є державний реєстр медичних виробів, який в тому числі обліковує і допоміжні засоби реабілітації. Функція обліку суб‘єктів, які відповідають за введення в обіг засобів реабілітації, з липня цього року перейшла від Мінсоцполітики до Держлікслужби. Якщо брати функціонал електронної системи охорони здоров’я, зараз ми завершили технічне завдання і готуємося до впровадження оновленої системи реабілітації, у тому числі і її технічної реалізації. Триває тендер на технічну розробку, і в рамках цього буде впроваджено окремий функціонал в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ), у тому числі два довідники. Один – «Допоміжні засоби для осіб з обмеженням життєдіяльності ISO 9999», другий – довідник НК 030:2022 «Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я», – зазначила Карчевич.
Вона додала, що Україна довго перекладала і затверджувала класифікатор МКФ як національний. Зараз вже розпочинається процес впровадження, імплементації його в різних сферах – охорони здоров’я, соціальній, освіті, спорті тощо. Тобто там, де він має використовуватися. Також в ЕСОЗ можна буде вести індивідуальний план реабілітації для людей, які потребують цього.
Водночас за словами Карчевич, в МОЗ розуміють, що потрібно окремо звертати увагу на людей з обмеженням функціональності, і створювати більше інструментів, аби вони могли адаптуватися та інтегруватися в соціум – використовувати свої вміння і потенціал для самореалізації. Тому зараз у відомстві говорять про ширшу реформу системи інвалідності в контексті впровадження МКФ.
«Разом із впровадженням нової системи реабілітації, формування індивідуального плану реабілітації мають визначатись медичні та соціальні потреби людини з обмеженням життєдіяльності, щоб уже на ранніх етапах були надані усі можливі інструменти для відновлення, адаптації та інтеграції в соціум. У тому числі і щодо переосвіти та подальшого працевлаштування. У випадку неможливості відновлення відбуватиметься уже підтвердження стійкого обмеження життєдіяльності, і далі -- надання необхідних соціальних, медичних послуг тощо», – зазначила Карчевич.
Що стосується технічної сторони, то, за словами заступниці міністра, планується інтеграція ЕСОЗ з інформаційною системою Мінсоцполітики.
«Але це поки що лише технічний інструмент. У контексті цієї реформи потрібно глобальне розуміння – як швидко ми зможемо змінити і підходи, і зробити більш дієвими інструменти, які зараз у нас є», – додала Карчевич.
При цьому вона переконана, що якісь швидкі переваги МОЗ зможе мати вже протягом пів року. Більш глобально – це точно реформа кількох років.