В британском парламенте найдено подозрительное вещество, двое госпитализированных

В здании парламента в Вестминстере (Великобритания) госпитализировали двоих человек после найденного подозрительного вещества.

Об этом сообщает AFP.

«Двое госпитализированных после «подозрительного пакета», найденного в парламенте Великобритании: полиция», — говорится в сообщении.

По данным Reuters, британская полиция проводит первоочередные следственные действия в связи с обнаружением подозрительного вещества в здании парламента. В связи с инцидентом территория вокруг здания оцеплена, эвакуация не проводилась.

«Мы уже знаем о потенциальной ситуации, связанной с подозрительным веществом. Полиция Лондона ведет расследование», — говорится в заявлении полиции.