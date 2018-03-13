СБУ подтвердила передачу повесток Савченко на допрос в аппарат Рады

Нардеп вызвана в суд на 13 и 15 марта.

Повестки на допрос внефракционного народного депутата Надежды Савченко во вторник, 13 марта, и в четверг, 15 марта, были переданы в аппарат Верховной Рады в понедельник, 12 марта.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"12 марта 2018 года в аппарат Верховной Рады Украины передано письмо и отправлены повестки на вызов на 11:00 13 марта и 11.00 15 марта 2018", - говорится в сообщении службы в Facebook.

В спецслужбе напомнили о досудебном расследовании в уголовном производстве по обоснованному подозрению руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану в совершении преступлений по ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (подготовка террористического акта), ч. 1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

"В рамках этого производства возникла необходимость допросить в качестве свидетеля народного депутата Надежду Савченко для выяснения всех обстоятельств совершения уголовных преступлений и причастных к этому лиц", - отметили в СБУ .

Ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта в связи с делом против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, но "сегодня в 4:00 утра она отбыла с территории страны для участия в международной конференции".

По данным заместителя главы фракции «Народный фронт» и члена Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрея Тетерука, Савченко могла бежать в РоSSию.