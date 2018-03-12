Главу Коцюбинского отстранили от должности после слушаний о присоединении к Киеву

Она винит "ирпенское дерибанное лобби, которое хочет поглотить Коцюбинское".

Главу Коцюбинского отстранили от должности после слушаний о присоединении к Киеву
Фото: kievvlast.com.ua

Главу Коцюбинского поселкового совета Ольгу Матюшину отстранили от должности после общественных слушаний о присоединении поселка к Киеву.

"7 марта регистратор, не имея никаких оснований, заменил в реестре мою фамилию как поселкового головы на фамилию депутата КПС Николая Еременко", - заявила Матюшина в фейсбуке.

Он связывает эти действия непосредственно с результатами общественных слушаний, на которых местные жители выступили за присоединение поселка к Киеву. "Ирпенское дерибанне лобби, которое хочет поглотить Коцюбинское, организовало уже второе за последние 2 года ГКЧП, дав указание подконтрольному регистратору исполкома Ирпеня", - возмутилась Матюшина.

На сайте "Ирпенского вестника", официального издания Ирпенской мэрии, утверждается, что 7 марта состоялась внеочередная сессия Коцюбинского поселкового совета, на котором путем тайного голосования Матюшиной выразили недоверие.

Напомним, что Матюшиной выразили недоверие уже второй раз.

8 апреля 2016 года депутатское большинство Коцюбинского поссовета, состоявшее из членов партии "Новые лица", сорвало пленарное заседание совета. Поселковый глава Ольга Матюшина решила перенести его на 22 апреля. Однако после этого большинство проголосовало за недоверие Матюшиной. Самопровозглашенная глава Коцюбинского Юлия Главацкая подделала печать совета, а в административном здании прошли погромы и кражи документов.

После этого в Верховной Раде было принято решение о перевыборах в Коцюбинском.

Между Коцюбинским и Ирпенью расположен Беличанский лес. В декабре 2015 года антикоррупционная платформа "Блока Петра Порошенко" обвинила мэра Ирпеня Владимира Карплюка в попытке расхищения угодий Беличанского леса.


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