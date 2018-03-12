Рада может рассмотреть снятие неприкосновенности с Бакулина уже на этой неделе, - Пинзеник

Сегодня представление рассмотрит комитет.

Рада может рассмотреть снятие неприкосновенности с Бакулина уже на этой неделе, - Пинзеник
Павло Пинзеник
Фото: realist.online

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики рассмотрит сегодня представление на снятие неприкосновенности с депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. Об этом в комментарии LB.ua заявил и.о. главы Регламентного комитета Павел Пинзеник.

«Сегодня на заседании комитета в 14-00 мы рассмотрим три вопроса. В частности, о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Бакулина, о предоставлении согласия на его задержание и даче согласия на избрание в его отношении меры пресечения в виде содержания под стражей или ареста», — заявил он.

По его словам, после рассмотрения этих вопросов на заседании комитета представления ГПУ будут вынесены на голосование в сессионный зал. По его прогнозам, голосование состоится до конца текущей недели.

Как сообщил спикер ВР Андрей Парубий в ходе заседания согласительного совета, сегодня истекает последний день предусмотренного регламентом ВР 20-дневного срока для рассмотрения Регламентным комитетом представлений от генпрокурора о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Бакулина.

Напомним, представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина поступило ещё 19 февраля. Нардепа намерены привлечь к ответственности за нарушения, предусмотренные статьями «создание организованной преступной группировки» и «хищение государственных средств». Речь идет о деле так называемых «вышек Бойко».

Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В настоящее время Бакулин находится в Израиле, якобы на реабилитации, в связи с состоянием здоровья.


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