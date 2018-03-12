СБУ поймала в Харькове крупного коммерсанта "ДНР"

Ему принадлежит сеть продуктовых магазинов в ОРДО.

Фото: flickr/СБУ
Фото: flickr/СБУ
Фото: flickr/СБУ
Фото: flickr/СБУ
Фото: flickr/СБУ
Фото: flickr/СБУ
Фото: flickr/СБУ

Служба безопасности Украины вместе с Генеральной прокуратурой задержали крупного бизнесмена из оккупированных районов Донецкой области, который приехал в Харьков по личным делам.

Пресс-служба СБУ сообщила, что коммерсант владеет сетью продуктовых магазинов в ОРДО и наладил механизм поставок продуктов питания и табачных изделий из РоSSии. Часть продукции шла на нужды незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Также указано, что коммерсант является депутатом подконтрольного РоSSии Горловского городского совета и входит в десятку крупнейших плательщиков налогов в бюджет оккупированной части Донецкой области.

Во время обысков в харьковской квартире предпринимателя и месту жительства его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов. У него также обнаружено 50 тыс. долларов, 150 тыс. гривен и банковские карточки, на которых хранятся средства, полученные от незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса, задержанному сообщено о подозрении.


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