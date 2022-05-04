Оккупанты обстреляли стадион в Харькове, фото: "Люди занимались пробежками"

Оккупанты обстреляли стадион в Харькове, фото: "Люди занимались пробежками"

В Харькове в результате обстрелов роSSийских оккупантов пострадал стадион "Динамо", где расположено футбольное поле и детские аттракционы.

Об этом стало известно из сообщения, которое опубликовал начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, роSSийские оккупанты подвергли обстрелу стадион "Динамо", один из снарядов прилетел по дорожке, где люди занимаются пробежками.

Место осмотрели сотрудники Службы безопасности Украины, прокуратуры Харьковской области и специалистами-взрывотехниками.

Из-за угрозы обстрелов роSSийских оккупантов в Харькове продлили время комендантского часа, который будет продолжаться с 21:00 до 06:00.


Алексей Ионов, politeka.net

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