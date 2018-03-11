На Донбассе погиб военный, еще двое ранены
С начала суток военные зафиксировали три обстрела.
В воскресенье, 11 марта, на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое были ранены.
Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО.
"Вследствие вражеских обстрелов в Новозвановке [на луганском направлении] один военнослужащий получил ранение. На донецком направлении в течение дня сохранялась тишина. Несмотря на это, во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один наш защитник во время проверки минного поля - получил осколочные ранения", - сказано в сообщении.
Оба раненых доставлены в госпиталь.
С начала суток военные зафиксировали три обстрела: возле Новозвановки, а также в районе Троицкого и Луганского. Боевики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, в субботу, 10 марта, незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один военнослужащий был ранен.
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11.03.2018 17:06