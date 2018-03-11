Венгрия заявила, что в Ужгороде установлено постоянное присутствие наблюдателей ОБСЕ

Наблюдательная миссия состоит из 12 человек.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о начале работы наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье, пишет западноукраинское издание "Мукачево.net".

"В пятницу министр иностранных дел Венгрии был уведомлен письмом от генерального секретаря, что ОБСЕ установила постоянное присутствие в Ужгороде. Наблюдательная миссия состоит из 12 человек", - сообщает пресс-служба правящей партии "Фидес" со ссылкой на Сийярто.

По словам министра, генеральный секретарь ОБСЕ и верховный комиссар по правам человека крайне положительно отреагировали на просьбу направить наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в основном занимается наблюдением на Донбассе, где идут боевые действия. Но ее представители наблюдают и другие события в Украине. В сводке за 9 марта сообщается, например, что 8 марта ее представители были в Ужгороде и видели, как там облили краской участников собрания по случаю Международного женского дня.