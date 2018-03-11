Венгрия заявила, что в Ужгороде установлено постоянное присутствие наблюдателей ОБСЕ

Наблюдательная миссия состоит из 12 человек.

Венгрия заявила, что в Ужгороде установлено постоянное присутствие наблюдателей ОБСЕ
Фото: facebook.com/ato.news

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о начале работы наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье, пишет западноукраинское издание "Мукачево.net".

"В пятницу министр иностранных дел Венгрии был уведомлен письмом от генерального секретаря, что ОБСЕ установила постоянное присутствие в Ужгороде. Наблюдательная миссия состоит из 12 человек", - сообщает пресс-служба правящей партии "Фидес" со ссылкой на Сийярто.

По словам министра, генеральный секретарь ОБСЕ и верховный комиссар по правам человека крайне положительно отреагировали на просьбу направить наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в основном занимается наблюдением на Донбассе, где идут боевые действия. Но ее представители наблюдают и другие события в Украине. В сводке за 9 марта сообщается, например, что 8 марта ее представители были в Ужгороде и видели, как там облили краской участников собрания по случаю Международного женского дня.

Напомним, что Венгрия потребовала направить на Закарпатье наблюдателей ОБСЕ после того, как там коктейлем Молотова пытались поджечь помещение союза венгров.


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